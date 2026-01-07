Heated Rivalry llegará a HBO Max en febrero para Latinoamérica

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La popular Heated Rivalry, que ha generado gran expectativa en redes sociales por su intensa trama romántica ambientada en el mundo del hockey profesional, llegará a HBO Max Latinoamérica este mes de febrero.

Así lo confirmó la cuenta oficial de @hbomaxlat a través de redes sociales, donde publicó: “Hace calor, MUCHO calor. #HeatedRivalry llega en febrero a HBO Max.”