Heated Rivalry llegará a HBO Max en febrero para Latinoamérica
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La popular Heated Rivalry, que ha generado gran expectativa en redes sociales por su intensa trama romántica ambientada en el mundo del hockey profesional, llegará a HBO Max Latinoamérica este mes de febrero.
Así lo confirmó la cuenta oficial de @hbomaxlat a través de redes sociales, donde publicó: “Hace calor, MUCHO calor. #HeatedRivalry llega en febrero a HBO Max.”
La serie ha ganado notoriedad por retratar la compleja relación entre Shane Hollander e Ilya Rozanov, dos jugadores de hockey rivales que, fuera del hielo, viven una historia de amor secreta y apasionada.
El guion se basa en la novela homónima de Rachel Reid y ha sido aclamado por su tratamiento fresco, emocional y representativo de relaciones LGBTQ+ en entornos tradicionalmente masculinos como el deporte profesional.
Desde su estreno en Canadá y Estados Unidos a finales de 2025, Heated Rivalry ha sido bien recibida por la crítica y el público, destacando por su producción cuidada y actuaciones convincentes. En plataformas como X (antes Twitter) y TikTok, miles de usuarios han viralizado escenas clave de la serie, consolidándola como una de las favoritas de la temporada para las audiencias jóvenes y diversas.
Aunque aún no se ha revelado la fecha exacta de estreno en México, la confirmación oficial por parte de HBO Max Latinoamérica ha desatado emoción entre los fans locales. Esta llegada representa también un paso importante hacia la inclusión de más narrativas diversas en las plataformas de streaming de la región.