He-Man regresa; así luce el primer tráiler de Masters of the Universe

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Se liberó oficialmente el primer tráiler completo de Masters of the Universe, la esperada adaptación cinematográfica del universo de He-Man, que promete una visión renovada y ambiciosa del clásico ochentero.

Producida por Amazon MGM Studios, la cinta llegará a los cines el 5 de junio de 2026, apostando por una narrativa que mezcla ciencia ficción, aventura épica y un enfoque más introspectivo del héroe de Eternia.

La historia presenta a un Príncipe Adam que, siendo niño, se estrella en la Tierra a bordo de una nave espacial, separándose de la Espada del Poder, el lazo que lo conecta con Eternia. Casi dos décadas después, Adam recupera la espada, la cual lo guía de regreso a su planeta natal, ahora sometido al dominio de Skeletor. Para salvar a su familia y liberar Eternia, deberá aceptar su destino como He-Man, “el hombre más poderoso del universo”, mientras descubre los secretos de su propio pasado.

Dirigida por Travis Knight, la película reúne a un elenco estelar: Camila Mendes como Teela, Idris Elba como Duncan/Man-At-Arms y Jared Leto como un Skeletor que luce imponente y amenazante en las escenas finales del avance.

Con nostalgia, espectáculo y una reinterpretación moderna de su héroe, Masters of the Universe apunta a conquistar tanto a nuevas audiencias como a los fanáticos que crecieron al grito de: ¡Por el poder de Grayskull!