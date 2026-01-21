He-Man regresa al cine: revelan teaser tráiler de ‘Masters of the Universe’

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con un tráiler cargado de acción y nostalgia, la icónica franquicia Masters of the Universe prepara su regreso triunfal a la pantalla grande. El avance, recientemente liberado por Amazon MGM Studios y Mattel, ofrece el primer vistazo a esta nueva adaptación en acción real que promete revitalizar el legado de He-Man para nuevas generaciones.

La película, dirigida por Travis Knight, busca equilibrar el tono épico de una saga de fantasía moderna con el ADN clásico de los años 80. Eternia, sus héroes y villanos volverán a cobrar vida en una producción ambiciosa que apunta a ser uno de los estrenos más comentados de 2026.

He-Man, como nunca lo habías visto

El actor Nicholas Galitzine protagoniza la cinta como el Príncipe Adam, quien deberá transformarse en He-Man para enfrentar al temido Skeletor, interpretado por Jared Leto. Completan el elenco Camila Mendes como Teela, Idris Elba como el Hombre de Armas, y Kristen Wiig, quien presta su voz al androide Roboto.

Otros nombres destacados del reparto son Alison Brie, Morena Baccarin, James Purefoy, Charlotte Riley y Jóhannes Haukur Jóhannesson.