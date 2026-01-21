He-Man regresa al cine: revelan teaser tráiler de ‘Masters of the Universe’

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con un tráiler cargado de acción y nostalgia, la icónica franquicia Masters of the Universe prepara su regreso triunfal a la pantalla grande. El avance, recientemente liberado por Amazon MGM Studios y Mattel, ofrece el primer vistazo a esta nueva adaptación en acción real que promete revitalizar el legado de He-Man para nuevas generaciones.
La película, dirigida por Travis Knight, busca equilibrar el tono épico de una saga de fantasía moderna con el ADN clásico de los años 80. Eternia, sus héroes y villanos volverán a cobrar vida en una producción ambiciosa que apunta a ser uno de los estrenos más comentados de 2026.
El actor Nicholas Galitzine protagoniza la cinta como el Príncipe Adam, quien deberá transformarse en He-Man para enfrentar al temido Skeletor, interpretado por Jared Leto. Completan el elenco Camila Mendes como Teela, Idris Elba como el Hombre de Armas, y Kristen Wiig, quien presta su voz al androide Roboto.
Otros nombres destacados del reparto son Alison Brie, Morena Baccarin, James Purefoy, Charlotte Riley y Jóhannes Haukur Jóhannesson.
Según la sinopsis oficial, tras 15 años separado de su tierra natal, la Espada de Poder lleva al Príncipe Adam de regreso a Eternia, un mundo ahora devastado por el dominio de Skeletor. Para salvar a su pueblo y a su familia, deberá aceptar su destino como “el hombre más poderoso del universo”.
El tráiler revela una narrativa centrada en la reconquista de un mundo perdido, con elementos de entrenamiento, alianzas y confrontación directa contra un régimen totalitario, en una mezcla entre fantasía heroica y aventura moderna.
El guion fue desarrollado por Chris Butler, Aaron Nee, Adam Nee y Dave Callaham, a partir de una historia creada por Aaron y Adam Nee junto con Alex Litvak y Michael Finch.
La producción está encabezada por Todd Black, Jason Blumenthal, Robbie Brenner, Steve Tisch y DeVon Franklin, con producción ejecutiva de Ynon Kreiz, Bill Bannerman y David Bloomfield.
Masters of the Universe llegará a los cines de Estados Unidos el 5 de junio de 2026, mientras que el estreno internacional estará a cargo de Sony Pictures International Releasing.
mrh