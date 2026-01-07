Entretenimiento

HBO Max sube precios en México: esto pagarás en 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La plataforma de streaming HBO Max actualizó sus precios para México en 2026. Si estás considerando contratar un plan o renovar tu suscripción, aquí te contamos los costos y lo que incluye cada opción.

Precios mensuales de HBO Max en México (2026)

  • Plan Básico con anuncios: $149 pesos

  • Plan Estándar: $239 pesos

  • Plan Platino: $299 pesos

Estos planes se ajustan según el número de dispositivos permitidos, la calidad del contenido y funciones adicionales como descargas offline.

Precios anuales (pagados en cuotas) de HBO Max

  • Básico con anuncios: $1,428 pesos

  • Estándar: $2,148 pesos

  • Platino: $2,868 pesos

El pago anual puede representar un ahorro frente a la suscripción mensual continua.

¿Qué incluye cada plan de HBO Max en 2026?

▶️ Plan Básico con anuncios (mensual o anual)

  • Hasta 2 dispositivos simultáneos

  • Resolución Full HD

▶️ Plan Estándar

  • Hasta 2 dispositivos a la vez

  • Resolución Full HD

  • 30 descargas para ver contenido sin conexión

▶️ Plan Platino

  • Hasta 4 dispositivos a la vez

  • Resolución 4K Ultra HD*

  • Audio Dolby Atmos*

  • 100 descargas offline

Cabe señalar que los formatos Full HD, 4K Ultra HD y Dolby Atmos podrían no estar disponibles en todo el contenido del catálogo.

