HBO Max sube precios en México: esto pagarás en 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La plataforma de streaming HBO Max actualizó sus precios para México en 2026. Si estás considerando contratar un plan o renovar tu suscripción, aquí te contamos los costos y lo que incluye cada opción.
Plan Básico con anuncios: $149 pesos
Plan Estándar: $239 pesos
Plan Platino: $299 pesos
Estos planes se ajustan según el número de dispositivos permitidos, la calidad del contenido y funciones adicionales como descargas offline.
Básico con anuncios: $1,428 pesos
Estándar: $2,148 pesos
Platino: $2,868 pesos
El pago anual puede representar un ahorro frente a la suscripción mensual continua.
▶️ Plan Básico con anuncios (mensual o anual)
Hasta 2 dispositivos simultáneos
Resolución Full HD
▶️ Plan Estándar
Hasta 2 dispositivos a la vez
Resolución Full HD
30 descargas para ver contenido sin conexión
▶️ Plan Platino
Hasta 4 dispositivos a la vez
Resolución 4K Ultra HD*
Audio Dolby Atmos*
100 descargas offline
Cabe señalar que los formatos Full HD, 4K Ultra HD y Dolby Atmos podrían no estar disponibles en todo el contenido del catálogo.
mrh