‘Hay mucho que contar’: hijo de Chabelo confirma bioserie en su honor

Además, el hijo del actor comentó que se trabaja con material inédito, lo que ha generado aún más expectativa entre seguidores y público en general. Aún no se ha dado a conocer quién interpretará al querido personaje de "el amigo de todos los niños".

Xavier López “Chabelo” falleció el 25 de marzo de 2023 a los 88 años, debido a una perforación intestinal. Su legado en la televisión abarca más de 50 años, 34 películas, 4 telenovelas y 10 programas, siendo el más recordado En Familia con Chabelo, emitido cada domingo durante 48 años consecutivos.

Más allá de su personaje, Chabelo se convirtió en un símbolo generacional para miles de familias mexicanas, siendo parte de la rutina dominical en millones de hogares. Su estilo único, su energía inagotable y su cercanía con la niñez lo volvieron un referente de la cultura popular.

La bioserie, aún en desarrollo, buscará no solo rendir homenaje al personaje, sino también al ser humano detrás del overol y la voz aguda. De esta forma, se pretende preservar su historia para nuevas generaciones y explorar el impacto profundo que dejó en la televisión nacional.

BCT