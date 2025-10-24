Hatsune Miku regresa a México con su gira “MIKU EXPO 2026”

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La espera terminó. Hatsune Miku, la estrella virtual más famosa del mundo, regresa a México con su esperada gira “MIKU EXPO 2026 North America”. La cita será el 19 de mayo de 2026, en el Pepsi Center WTC, en la Ciudad de México.

El espectáculo promete una experiencia audiovisual que combina música, tecnología y cultura pop. La producción confirmó que habrá estrictas medidas de seguridad: no se permitirá acampar ni ingresar con mochilas grandes, comida, bebida externa, cámaras profesionales, paraguas, cigarros, sustancias ilegales o armas.