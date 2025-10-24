Hatsune Miku regresa a México con su gira “MIKU EXPO 2026”

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La espera terminó. Hatsune Miku, la estrella virtual más famosa del mundo, regresa a México con su esperada gira “MIKU EXPO 2026 North America”. La cita será el 19 de mayo de 2026, en el Pepsi Center WTC, en la Ciudad de México.
El espectáculo promete una experiencia audiovisual que combina música, tecnología y cultura pop. La producción confirmó que habrá estrictas medidas de seguridad: no se permitirá acampar ni ingresar con mochilas grandes, comida, bebida externa, cámaras profesionales, paraguas, cigarros, sustancias ilegales o armas.
La preventa exclusiva para tarjetahabientes Banamex será el 30 de octubre de 2025, de 10:00 a.m. a 11:59 p.m.
La venta general iniciará el 31 de octubre de 2025, a partir de las 10:00 a.m.
📌 Detalles del evento
🎤 Hatsune Miku – MIKU EXPO 2026 North America
📅 Martes 19 de mayo de 2026 | Horario por definir
📍 Pepsi Center WTC, Ciudad de México
🎟️ Preventa Banamex: 30 de octubre de 2025 | Venta general: 31 de octubre de 2025. A través de: Ticketmaster
AVS