¡Hasta los ojos peló! Adame tunde en su cara a Kim Shantal: "Verdulera, mitómana"

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La tensión volvió a estallar en La Granja VIP, reality show de TV Azteca, tras la asamblea del 3 de diciembre, donde Alfredo Adame y Kim Shantal protagonizaron un nuevo enfrentamiento verbal que dejó fuertes declaraciones en pantalla.
Durante la sesión de nominación, el actor no contuvo su opinión sobre su compañera de competencia, lanzando comentarios subidos de tono.
En su intervención, Adame dijo a Kim: “Bueno, en uno de tus pleitos de verdulera con Manola, porque para mí eso es lo que eres, una verdulera, me llamaste pinche viejillo pendejo. Pues te voy a comentar algo. Yo no creo que un ignorante como tú, ni en cinco vidas naturales, llegue siquiera a tener el 1% de lo que yo soy y represento”.
Agregó: “Convivir con una mitómana mentirosa y chismosa como tú me resulta sumamente desagradable, sobre todo cuando, a falta de inteligencia [...] terminas usando el mismo juego sucio, el mismo juego mañoso y tramposo”.
El reality, que se transmite por TV Azteca, entra ya en su octava semana, y la intensidad entre los participantes va en aumento conforme se acerca la recta final del programa.
El jueves pasado se definieron a los cuatro nominados de la semana —Fabiola Campomanes, César Doroteo, Kim Shantal y el propio Adame; uno de ellos sería el expulsado el domingo.
