¡Hasta los ojos peló! Adame tunde en su cara a Kim Shantal: "Verdulera, mitómana"

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La tensión volvió a estallar en La Granja VIP, reality show de TV Azteca, tras la asamblea del 3 de diciembre, donde Alfredo Adame y Kim Shantal protagonizaron un nuevo enfrentamiento verbal que dejó fuertes declaraciones en pantalla.

Durante la sesión de nominación, el actor no contuvo su opinión sobre su compañera de competencia, lanzando comentarios subidos de tono.

En su intervención, Adame dijo a Kim: “Bueno, en uno de tus pleitos de verdulera con Manola, porque para mí eso es lo que eres, una verdulera, me llamaste pinche viejillo pendejo. Pues te voy a comentar algo. Yo no creo que un ignorante como tú, ni en cinco vidas naturales, llegue siquiera a tener el 1% de lo que yo soy y represento”.