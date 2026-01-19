¡Hasta $12 mil! Máynez exige a Profeco regular precios de boletos VIP para MONSTA X

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Ante la expectativa generada por los conciertos de la banda MONSTA X en México, el político Jorge Álvarez Máynez presentó una denuncia formal ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), al considerar que los procesos de venta de boletos no garantizan transparencia para los fans.
El político argumenta que los precios elevados, la falta de claridad en los beneficios VIP y los mapas confusos de asientos representan posibles violaciones a los derechos de los consumidores.
Lo anterior fue confirmado por el propio Máynez a través de sus redes sociales, donde criticó los “precios disparados”, la falta de beneficios claros en boletos VIP de hasta 12 mil pesos, y los mapas confusos en el sistema de Ticketmaster.
“Los fans de MONSTA X merecen información clara y precios justos. Así como con BTS, volveremos a presentar denuncia ante Profeco”, escribió en sus redes sociales.
La denuncia fue recibida por la Profeco el 19 de enero de 2026, y en ella se solicita información clara y veraz respecto al proceso de venta de boletos, particularmente por tratarse de un evento de alta demanda. Máynez argumentó que como consumidor tiene derecho a conocer condiciones de transparencia, equidad y seguridad jurídica, especialmente cuando la boletera Ticketmaster está a cargo de la comercialización.
No es la primera vez que el político presenta una queja de este tipo. Hace unos días, cuando se anunció que BTS vendrá a México en 2026, Máynez presentó una denuncia similar por presuntas irregularidades en la venta de boletos, también a cargo de la misma empresa.
MONSTA X se presentará el 4 de junio de 2026 en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, y el 6 de junio en el Escenario GNP Seguros de Monterrey como parte de su gira internacional “THE X: NEXUS”.
BCT