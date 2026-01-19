¡Hasta $12 mil! Máynez exige a Profeco regular precios de boletos VIP para MONSTA X

El político argumenta que los precios elevados, la falta de claridad en los beneficios VIP y los mapas confusos de asientos representan posibles violaciones a los derechos de los consumidores.

Lo anterior fue confirmado por el propio Máynez a través de sus redes sociales, donde criticó los “precios disparados”, la falta de beneficios claros en boletos VIP de hasta 12 mil pesos, y los mapas confusos en el sistema de Ticketmaster.

“Los fans de MONSTA X merecen información clara y precios justos. Así como con BTS, volveremos a presentar denuncia ante Profeco”, escribió en sus redes sociales.