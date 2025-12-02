Harry y Draco, juntos otra vez: así fue el emotivo encuentro entre Radcliffe y Felton

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La magia de Hogwarts volvió a brillar en Nueva York. Daniel Radcliffe y Tom Felton, conocidos mundialmente por interpretar a Harry Potter y Draco Malfoy, protagonizaron un emotivo reencuentro público a más de 14 años del final de la saga cinematográfica, desatando una ola de nostalgia entre fans de todo el mundo.

El encuentro tuvo lugar en el Hudson Theatre durante una función del musical Merrily We Roll Along, obra de Broadway en la que Radcliffe participa actualmente. De manera inesperada, Tom Felton apareció entre el público y, al finalizar la función, ambos actores compartieron un cálido abrazo que rápidamente se volvió viral en redes sociales.