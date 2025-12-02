Harry y Draco, juntos otra vez: así fue el emotivo encuentro entre Radcliffe y Felton

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La magia de Hogwarts volvió a brillar en Nueva York. Daniel Radcliffe y Tom Felton, conocidos mundialmente por interpretar a Harry Potter y Draco Malfoy, protagonizaron un emotivo reencuentro público a más de 14 años del final de la saga cinematográfica, desatando una ola de nostalgia entre fans de todo el mundo.
El encuentro tuvo lugar en el Hudson Theatre durante una función del musical Merrily We Roll Along, obra de Broadway en la que Radcliffe participa actualmente. De manera inesperada, Tom Felton apareció entre el público y, al finalizar la función, ambos actores compartieron un cálido abrazo que rápidamente se volvió viral en redes sociales.
Este reencuentro marca su primera aparición pública conjunta desde 2022, cuando coincidieron brevemente en el especial de HBO Harry Potter: Regreso a Hogwarts. Esta vez, el momento fue más íntimo y espontáneo, capturado por asistentes que no tardaron en compartir las imágenes.
Daniel Radcliffe vive una etapa consolidada en el teatro, siendo aclamado por su desempeño escénico, mientras que Tom Felton regresó recientemente al universo de Harry Potter al integrarse a la obra Harry Potter and the Cursed Child, donde interpreta a Draco Malfoy adulto.
Ambos actores mantienen una relación cordial desde que finalizó la saga en 2011, pero este reencuentro ha tocado fibras sensibles en el fandom, al verlos nuevamente unidos por el lazo que marcó sus carreras y las infancias de millones.
