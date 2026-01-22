Harry Styles anuncia concierto en México como parte de su gira 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El cantante británico Harry Styles ha confirmado que México será una de las paradas oficiales de su nueva gira mundial Together Together Tour 2026, que recorrerá varias ciudades icónicas alrededor del mundo.
En esta esperada gira, el exintegrante de One Direction se presentará en Ciudad de México, y lo hará acompañado de una invitada especial: Jorja Smith, reconocida artista británica de R&B y soul.
El anuncio fue publicado en las redes sociales oficiales de Styles, acompañado por un cartel con un diseño psicodélico y una lista de ciudades como Ámsterdam, Londres, São Paulo, Nueva York, Melbourne y Sídney, cada una con diferentes invitados sorpresa.
Aunque aún no se han revelado fechas exactas ni el recinto para el concierto en México, el entusiasmo de los fanáticos se hizo sentir de inmediato, posicionando el anuncio entre las tendencias de Facebook y X (antes Twitter).
La gira promete ser un espectáculo vibrante que une a artistas de diversos géneros bajo el lema “Juntos, juntos” (Together Together), lo que sugiere una experiencia musical colaborativa y emotiva.
RYE-