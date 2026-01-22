Harry Styles anuncia concierto en México como parte de su gira 2026

El anuncio fue publicado en las redes sociales oficiales de Styles, acompañado por un cartel con un diseño psicodélico y una lista de ciudades como Ámsterdam, Londres, São Paulo, Nueva York, Melbourne y Sídney, cada una con diferentes invitados sorpresa.

Aunque aún no se han revelado fechas exactas ni el recinto para el concierto en México, el entusiasmo de los fanáticos se hizo sentir de inmediato, posicionando el anuncio entre las tendencias de Facebook y X (antes Twitter).

La gira promete ser un espectáculo vibrante que une a artistas de diversos géneros bajo el lema “Juntos, juntos” (Together Together), lo que sugiere una experiencia musical colaborativa y emotiva.