¡Hamilton en cines! Llega con material inédito a los cines de México

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El fenómeno teatral Hamilton, creado por Lin-Manuel Miranda, se prepara para llegar a la pantalla grande en diversos países, incluido México, donde se proyectará en cines a partir del 25 de septiembre, como parte de la celebración de su décimo aniversario en Broadway.
El anuncio se dio a conocer a través de las redes sociales del propio Lin-Manuel Miranda y de cadenas de cine en el país, quienes confirmaron que la producción contará con material exclusivo para esta edición especial, la cual estará disponible por tiempo limitado.
Además de México, el musical también se estrenará en cines de Brasil, Argentina y Colombia el 25 de septiembre, mientras que en el Reino Unido e Irlanda estará disponible un día después, el 26 de septiembre.
Con su innovadora propuesta que mezcla hip hop, R&B y música tradicional de Broadway, Hamilton se ha consolidado como uno de los fenómenos culturales más influyentes de los últimos tiempos.
Hasta el momento, las cadenas de cine no han anunciado la fecha de inicio de la preventa de boletos en México, por lo que los espectadores deberán mantenerse atentos para no perder la oportunidad de vivir en pantalla grande este espectáculo histórico.
BCT