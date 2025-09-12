¡Hamilton en cines! Llega con material inédito a los cines de México

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El fenómeno teatral Hamilton, creado por Lin-Manuel Miranda, se prepara para llegar a la pantalla grande en diversos países, incluido México, donde se proyectará en cines a partir del 25 de septiembre, como parte de la celebración de su décimo aniversario en Broadway.

El anuncio se dio a conocer a través de las redes sociales del propio Lin-Manuel Miranda y de cadenas de cine en el país, quienes confirmaron que la producción contará con material exclusivo para esta edición especial, la cual estará disponible por tiempo limitado.