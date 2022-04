Hallan en México animal que tiene aletas, patas de ave y cola de perro

Otro detalle que se precisó es que a simple vista el animal parece estar momificado, pues conserva aún parte de la piel.

“Vimos sus extremidades delanteras en forma de aletas, entonces ya nos llamó la atención, dijimos esto no es un gato, no es un perro, ni algo conocido, debe ser algo diferente y mira, tanto que ha causado el asombro de mucha gente acá. Ni los mismos pescadores, gente que vive aquí toda su vida, jamás habían visto esto”, contó Luis Enrique.

Y añadió: “Movimos cada articulación, nos cerciorarnos que no haya ningún truco y al parecer no lo hay; a menos que se demuestre lo contrario. A simple vista no tiene ninguna unión que sea del propio animal, entonces invitamos a los conocedores del tema, para que nos ayuden a descubrir este enigma, este misterio”.

Checa el video que ha desconcertado a más de uno: