Hallan a otro artista muerto junto a músicos colombianos en México

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Aumenta la tensión en torno al caso de los artistas colombianos B-King y DJ Regio Clown, quienes fueron hallados sin vida en el Estado de México, luego de varios días reportados como desaparecidos. A los hechos se suma el hallazgo de un tercer cuerpo en la misma zona, identificado como un ciudadano venezolano.
La información fue confirmada a través de medios colombianos, luego de que autoridades mexicanas compartieran los últimos avances del caso ocurrido en el municipio de Cocotitlán, Estado de México.
De acuerdo con reportes de prensa, los tres cuerpos, que presentaban signos de violencia y estaban maniatados fueron localizados con un mensaje cuya redacción no ha sido plenamente revelada. Uno de ellos correspondería al venezolano Tyron Paredes Gamboa, de 27 años, originario de Caracas.
Paredes había sido reportado como desaparecido días antes en el municipio de Cuautitlán Izcalli, también en el Estado de México. Según declaraciones de familiares, el joven trabajaba como repartidor y no contaba con vínculos conocidos dentro de la industria musical, a pesar de contar con experiencia como artista. La familia ha solicitado que su caso no sea relacionado directamente con las actividades de los músicos colombianos.
Aunque hasta ahora se han confirmado tres víctimas, versiones periodísticas advierten que podrían ser hasta cinco los cuerpos localizados, lo que ha llevado a las autoridades internacionales a ampliar las líneas de investigación.
