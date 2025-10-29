Hallan a Inés Gómez Mont, pero no la detienen, afirma periodista

El operativo fue realizado por elementos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en la zona residencial de Pinecrest, Florida, donde ambos residían junto con sus hijos.

La decisión de no aprehenderla respondió, presuntamente, a motivos familiares, ya que los menores —de nacionalidad estadounidense— habrían quedado bajo custodia estatal en caso de que ambos padres fueran detenidos.

Álvarez Puga fue capturado por irregularidades migratorias y actualmente se encuentra bajo resguardo en el Krome North Service Processing Center, donde enfrentará una audiencia el próximo 12 de noviembre para definir si será deportado a México.

Por su parte, de acuerdo al periodista, Inés Gómez Mont también tiene una orden de aprehensión vigente desde 2021, además de una ficha roja de Interpol. La conductora enfrenta un proceso migratorio por supuestas falsedades en su solicitud de ingreso a Estados Unidos, donde, junto con su esposo, habría argumentado persecución política para solicitar la residencia permanente.