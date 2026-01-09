“Hagan paro”: neni pide ayuda para vender más de 200 roscas que no logró colocar

Guadalajara, Jalisco (MiMorelia.com).- A través de redes sociales se han viralizado historias de jóvenes y familias que invirtieron sus ahorros para revender roscas de Reyes, con la esperanza de obtener una ganancia extra en esta temporada. Sin embargo, algunos no han logrado recuperar ni siquiera lo que invirtieron.

Uno de los casos más compartidos es el de Valeria Rojas-Haro, una usuaria de Facebook que, desde Guadalajara, publicó un mensaje en el que explica que aún le quedan alrededor de 200 roscas sin vender, luego de haber invertido todos sus ahorros para comprarlas en Costco.

"Algun alma caritativa que me ayude comprando una para sacar por lo menos lo de mi inversión, por favor 🙏🏻", escribió en su publicación.

La chica indicó que está ofreciendo las roscas al costo y que incluso entrega a domicilio para facilitar las ventas.

De acuerdo con su publicación, las roscas que tiene a la venta son:

Rosca tradicional de 2 kg: $799

Rosca rellena de 2 kg con muñecos de chocolate: $929

Aunque muchas de estas historias circulan con cierto tono humorístico, en algunos casos son reales y reflejan el esfuerzo de personas que apostaron por una estrategia de venta informal y a pequeña escala durante la temporada navideña.