¡Hades, el Genio, Obito y más llegan a Morelia! Rubén Trujillo se une a la ConCo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Fans del doblaje y la animación, prepárense: Rubén Trujillo “Trujo”, una de las voces más icónicas de Latinoamérica, llegará a Morelia para encontrarse con sus seguidores como parte de Vive la ConCo 2025, los días 25 y 26 de octubre en el recinto CECONEXPO.
“Trujo” es conocido por prestar su voz a personajes entrañables como Hades en Hércules, el Genio en Aladdín, Obito Uchiha (Tobi) en Naruto, Agente Pleakley en Lilo & Stitch, y Daniel Hillard en Papá por siempre. Además, ha trabajado en videojuegos como Halo y series animadas de gran impacto.
La participación de Rubén Trujillo promete ser uno de los momentos más esperados del evento, que se ha convertido en uno de los encuentros más importantes para la comunidad geek del estado. Los asistentes podrán convivir con el actor, obtener firmas y escuchar sus anécdotas en el mundo del doblaje.
Los boletos ya están disponibles en línea y en tiendas físicas, y los niños menores de un metro entran gratis. El evento se celebrará en el segundo piso de la Plaza de la Tecnología.
SHA