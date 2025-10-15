¡Hades, el Genio, Obito y más llegan a Morelia! Rubén Trujillo se une a la ConCo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Fans del doblaje y la animación, prepárense: Rubén Trujillo “Trujo”, una de las voces más icónicas de Latinoamérica, llegará a Morelia para encontrarse con sus seguidores como parte de Vive la ConCo 2025, los días 25 y 26 de octubre en el recinto CECONEXPO.

“Trujo” es conocido por prestar su voz a personajes entrañables como Hades en Hércules, el Genio en Aladdín, Obito Uchiha (Tobi) en Naruto, Agente Pleakley en Lilo & Stitch, y Daniel Hillard en Papá por siempre. Además, ha trabajado en videojuegos como Halo y series animadas de gran impacto.