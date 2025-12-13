¿Habrá más Pennywise? Esto se sabe de la Temporada 2 de IT: Bienvenidos a Derry

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este domingo 14 de diciembre se estrena el capítulo final de la primera temporada de IT: Bienvenidos a Derry, la gran pregunta que domina redes sociales, foros y comunidades de fans es: ¿habrá segunda temporada de la serie de Pennywise en HBO Max?

Hasta el momento, la plataforma no ha confirmado oficialmente la renovación, pero los responsables creativos ya han dado pistas sólidas de que la historia apenas comienza. De acuerdo con entrevistas para medios internacionales, Andy y Barbara Muschietti, directores de las películas It (2017) y It: Capítulo Dos (2019), junto con el showrunner Jason Fuchs, han concebido Bienvenidos a Derry como una saga de tres temporadas.

Los planes creativos apuntan a que la Temporada 2 estaría ambientada en 1935, un nuevo ciclo de terror en el que Pennywise reaparece en Derry, esta vez con un contexto histórico distinto, centrado en tragedias como incendios, desapariciones y eventos oscuros que marcaron la memoria colectiva del pueblo.

La intención es mostrar cómo el ente maligno se manifiesta en distintas épocas, adaptando su forma a los miedos sociales y personales más profundos de cada generación. En esta segunda entrega, los personajes actuales no regresarían, incluyendo a los niños protagonistas de la primera temporada.

Por ahora no hay fecha de estreno ni confirmación oficial. Sin embargo, debido a la complejidad técnica de la producción y sus efectos visuales, los nuevos episodios no llegarían antes de 2027, según estimaciones de medios especializados.

