Gustavo Cosaín, actor de ‘Simplemente María’, fallece tras luchar contra el cáncer

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El actor mexicano Gustavo Cosaín, conocido por su participación en telenovelas como Simplemente María, El abuelo y yo y Ni contigo ni sin ti, falleció cuatro años después de haber sido diagnosticado con cáncer, informaron fuentes oficiales.

La noticia fue confirmada por la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) a través de un comunicado en el que expresó su solidaridad con la familia del intérprete:

“La Asociación Nacional de Intérpretes comunica el sensible fallecimiento de nuestro socio intérprete Gustavo Cosaín. A sus familiares y amigos enviamos nuestras más sentidas condolencias de parte del Consejo Directivo y Comité de Vigilancia. ¡Descanse en paz!”