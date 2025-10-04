Gustavo Cosaín, actor de ‘Simplemente María’, fallece tras luchar contra el cáncer

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El actor mexicano Gustavo Cosaín, conocido por su participación en telenovelas como Simplemente María, El abuelo y yo y Ni contigo ni sin ti, falleció cuatro años después de haber sido diagnosticado con cáncer, informaron fuentes oficiales.
La noticia fue confirmada por la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) a través de un comunicado en el que expresó su solidaridad con la familia del intérprete:
“La Asociación Nacional de Intérpretes comunica el sensible fallecimiento de nuestro socio intérprete Gustavo Cosaín. A sus familiares y amigos enviamos nuestras más sentidas condolencias de parte del Consejo Directivo y Comité de Vigilancia. ¡Descanse en paz!”
Aunque la causa del deceso no fue especificada, en 2021 el actor compartió públicamente que enfrentaba una dura batalla contra el cáncer.
Gustavo Cosaín destacó en la televisión mexicana durante las décadas de 1980 y 1990, participando en producciones emblemáticas como La culpa, El abuelo y yo, Ni contigo ni sin ti y Simplemente María, donde compartió créditos con Victoria Ruffo.
BCT