Guillermo del Toro recibe ovación de 13 minutos en Venecia por ‘Frankenstein’

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El cineasta mexicano Guillermo del Toro, de 60 años, fue ovacionado durante 13 minutos tras la proyección de su película Frankenstein en el Festival Internacional de Cine de Venecia 2025, convirtiéndose en uno de los momentos más memorables de la muestra.

El estreno mundial de Frankenstein emocionó tanto al público como a los protagonistas Oscar Isaac y Jacob Elordi, quienes acompañaron al director en el evento. La ovación de pie se ha viralizado en redes sociales, consolidándose como una de las más largas en la historia del festival.

La cinta ya es vista como una firme contendiente al León de Oro, cuyo ganador se dará a conocer el próximo 6 de septiembre.

Tras haber triunfado en 2022 con su versión animada de Pinocho, que le otorgó un Premio Óscar, Del Toro ahora materializa otro de sus anhelos cinematográficos: llevar al cine la clásica historia de Mary Shelley con su sello característico.

“Siempre quise filmar Pinocho y Frankenstein. Hoy puedo decir que cumplí mis dos grandes sueños”, expresó el director.