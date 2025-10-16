Guillermo del Toro presentará Frankenstein en México junto a Jacob Elordi y Oscar Isaac

En un video compartido por Netflix México, Del Toro expresó: “Hace tiempo me preguntaron cómo podía ver algo hermoso en lo horrible, y algo horrible en lo hermoso, y mi respuesta fue muy simple: porque soy mexicano”.

El cineasta tapatío también hizo un llamado a la audiencia nacional a recibir esta historia con el corazón abierto, destacando que la película “no es solo de horror, sino una mirada a la dinámica familiar entre padres e hijos”.