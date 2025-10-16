Guillermo del Toro presentará Frankenstein en México junto a Jacob Elordi y Oscar Isaac
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El director mexicano Guillermo del Toro, junto a los actores Jacob Elordi y Oscar Isaac, visitarán la Ciudad de México el próximo 3 de noviembre para presentar oficialmente la película Frankenstein, una reinterpretación del clásico de terror con un enfoque profundamente humano y, según palabras del propio cineasta, con el sello de la "mexicanidad".
En un video compartido por Netflix México, Del Toro expresó: “Hace tiempo me preguntaron cómo podía ver algo hermoso en lo horrible, y algo horrible en lo hermoso, y mi respuesta fue muy simple: porque soy mexicano”.
El cineasta tapatío también hizo un llamado a la audiencia nacional a recibir esta historia con el corazón abierto, destacando que la película “no es solo de horror, sino una mirada a la dinámica familiar entre padres e hijos”.
Este evento marca un momento especial para los fans mexicanos del cine, ya que pocas veces una producción internacional de esta magnitud es presentada directamente por su director y elenco estelar en territorio nacional. Jacob Elordi, conocido por sus papeles en Euphoria y Saltburn, interpreta a la criatura, mientras que Oscar Isaac, estrella de Dune y Moon Knight, da vida al Dr. Frankenstein.
rmr