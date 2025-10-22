Guillermo del Toro: el genio que nos regañó con cariño

Refiriéndose a la película de animación stop motion ‘Soy Frankelda’, que llega a salas este 23 de octubre.

El cineasta, conocido por éxitos como La forma del agua y El laberinto del fauno, no perdió su característico estilo directo y carismático al invitar al público a apoyar la que es considerada la primera película mexicana de stop motion.

Soy Frankelda es dirigida por Arturo y Roy Ambriz, y producida por Cinema Fantasma, estudio mexicano que lleva años consolidando una propuesta alternativa dentro del cine de animación. Apadrinada por Del Toro, esta cinta representa no solo una apuesta técnica ambiciosa, sino también un paso crucial en la visibilidad del cine animado nacional.

El largometraje se estrenará en cines de México este 23 de octubre y, además, algunas funciones gratuitas se llevarán a cabo en centros culturales y espacios públicos, como parte de una estrategia de democratización del acceso al cine.