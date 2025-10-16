Guaripolo en vivo: 31 Minutos trae su nueva radio a Guadalajara, CDMX y más

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El grupo chileno 31 Minutos anunció su llegada a México con el espectáculo teatral “Radio Guaripolo II”, una nueva producción en vivo protagonizada por los icónicos títeres del programa. La gira se llevará a cabo en abril de 2026 e incluirá presentaciones en Guadalajara (1 de abril), Ciudad de México (3, 4 y 5 de abril), Puebla (7 de abril), Mérida (9 de abril) y Cancún (11 de abril).

La obra retoma el formato de la primera entrega de Radio Guaripolo, pero con nuevos segmentos, canciones y personajes. En esta ocasión, el peculiar locutor Guaripolo vuelve a conducir el programa más caótico del aire, acompañado por Tulio Triviño, Juan Carlos Bodoque, Policarpo Avendaño y otros personajes reconocidos del universo de 31 Minutos.