Guaripolo en vivo: 31 Minutos trae su nueva radio a Guadalajara, CDMX y más

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El grupo chileno 31 Minutos anunció su llegada a México con el espectáculo teatral “Radio Guaripolo II”, una nueva producción en vivo protagonizada por los icónicos títeres del programa. La gira se llevará a cabo en abril de 2026 e incluirá presentaciones en Guadalajara (1 de abril), Ciudad de México (3, 4 y 5 de abril), Puebla (7 de abril), Mérida (9 de abril) y Cancún (11 de abril).
La obra retoma el formato de la primera entrega de Radio Guaripolo, pero con nuevos segmentos, canciones y personajes. En esta ocasión, el peculiar locutor Guaripolo vuelve a conducir el programa más caótico del aire, acompañado por Tulio Triviño, Juan Carlos Bodoque, Policarpo Avendaño y otros personajes reconocidos del universo de 31 Minutos.
El montaje recrea un estudio de radio en vivo, combinando títeres, música, iluminación y humor característico del grupo chileno. La propuesta se inspira en los programas nocturnos donde los locutores interactúan con llamadas inusuales y situaciones absurdas, adaptadas al estilo humorístico que ha distinguido a 31 Minutos desde su estreno televisivo en 2003.
De acuerdo con la producción, la preventa Citibanamex se realizará el 17 de octubre a las 11:00 horas, mientras que la venta general comenzará el 18 de octubre a través de Ticketmaster y en las taquillas de los recintos participantes.
BCT