GTA VI, Resident Evil y Halo: los juegos que marcarán 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El 2026 se perfila como uno de los años más importantes para la industria de los videojuegos, con una agenda marcada por grandes secuelas, regresos históricos y nuevas aventuras que han generado altas expectativas entre la comunidad gamer.

Tras un 2025 memorable, impulsado por lanzamientos destacados y la llegada de la Nintendo Switch 2, todo indica que el próximo año elevará aún más la vara.

Entre los lanzamientos más esperados destaca Grand Theft Auto VI, programado para el 19 de noviembre, luego de múltiples ajustes en su calendario. Rockstar Games promete una narrativa que combina crimen y romance, con Lucia y Jason como protagonistas, ambientada en el estado ficticio de Leonida.

Otro regreso importante es Resident Evil Requiem, que llegará el 27 de febrero, con el retorno de Leon S. Kennedy y la introducción de Grace Ashcroft, en una historia que volverá a los horrores de Raccoon City y otros escenarios.

Los superhéroes también tendrán protagonismo con Marvel’s Wolverine, exclusivo de PlayStation 5, que promete un enfoque más crudo y fiel al personaje. En tanto, Halo: Campaign Evolved traerá de vuelta la campaña clásica en forma de remake, incluyendo su llegada a PlayStation.

La lista se complementa con propuestas como Phantom Blade Zero, un RPG de acción ambientado en el Phantom World; LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight, que recorrerá la historia del Caballero de la Noche con su característico humor; y Saros, el nuevo roguelike de Housemarque, previsto para el 30 de abril.

Estos títulos representan solo una parte de los lanzamientos que prometen mantener a los gamers ocupados durante todo el año, consolidando al 2026 como un periodo clave para la evolución del entretenimiento interactivo.

BCT