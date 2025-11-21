GTA V, Final Fantasy y clásicos retro: lo nuevo de PS Plus en diciembre 2025

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).-PlayStation cerrará el 2025 con una de las mayores sorpresas para sus suscriptores: Grand Theft Auto V (GTA V) estará disponible sin costo adicional para quienes tengan PlayStation Plus Extra y Premium a partir del 19 de diciembre.

La noticia llega apenas semanas después del lanzamiento del primer tráiler de GTA VI, previsto para 2026, lo que convierte este movimiento en una excelente oportunidad para que nuevos jugadores descubran o revivan la historia de Michael, Trevor y Franklin en su versión mejorada para PS5.

Una versión mejorada para nueva generación

Según PlayStation, la edición de GTA V para PS5 contará con mejoras técnicas como:

Visuales optimizados

Tiempos de carga reducidos

Gatillos adaptativos

Retroalimentación háptica

Audio Tempest 3D

Estas características aprovechan al máximo el hardware de la consola de nueva generación, brindando una experiencia más envolvente y fluida.

No llega solo: juegos incluidos en diciembre

Además de GTA V, el catálogo de diciembre de PS Plus Extra y Premium incluye títulos destacados como Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin, MotoGP 23, Mega Man 11, Salt and Sacrifice, y muchos más. Aquí la lista completa:

Juegos de PS Plus Extra y Premium – Diciembre 2025: