GTA V, Final Fantasy y clásicos retro: lo nuevo de PS Plus en diciembre 2025

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).-PlayStation cerrará el 2025 con una de las mayores sorpresas para sus suscriptores: Grand Theft Auto V (GTA V) estará disponible sin costo adicional para quienes tengan PlayStation Plus Extra y Premium a partir del 19 de diciembre.
La noticia llega apenas semanas después del lanzamiento del primer tráiler de GTA VI, previsto para 2026, lo que convierte este movimiento en una excelente oportunidad para que nuevos jugadores descubran o revivan la historia de Michael, Trevor y Franklin en su versión mejorada para PS5.
Una versión mejorada para nueva generación
Según PlayStation, la edición de GTA V para PS5 contará con mejoras técnicas como:
Visuales optimizados
Tiempos de carga reducidos
Gatillos adaptativos
Retroalimentación háptica
Audio Tempest 3D
Estas características aprovechan al máximo el hardware de la consola de nueva generación, brindando una experiencia más envolvente y fluida.
No llega solo: juegos incluidos en diciembre
Además de GTA V, el catálogo de diciembre de PS Plus Extra y Premium incluye títulos destacados como Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin, MotoGP 23, Mega Man 11, Salt and Sacrifice, y muchos más. Aquí la lista completa:
Juegos de PS Plus Extra y Premium – Diciembre 2025:
GTA V (PS4 / PS5)
Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin
MotoGP 23
Metal: Hellsinger
Salt and Sacrifice
Moonscars
Mega Man 11
Gigabash
Grime
Tinykin
Prodeus
Shadowrun Returns
Shadowrun: Hong Kong – Extended Edition
Shadowrun: Dragonfall – Director’s Cut
Juegos retro exclusivos para suscriptores Premium:
Thrillville (PSP)
Thrillville: Off the Rails (PS2)
Buzz Lightyear of Star Command (PS1)
Mega Man Legacy Collection (PS4)
Mega Man Legacy Collection 2 (PS4)
Diciembre cierra fuerte para PlayStation
Con esta jugada, PlayStation Plus se posiciona como uno de los servicios más completos del ecosistema gaming, combinando títulos AAA, nostalgia y acción para cerrar el año con fuerza.
MRH