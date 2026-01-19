Entretenimiento

GTA 6 cumpliría un último deseo a fan con enfermedad terminal

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La compañía Rockstar Games habría cumplido el deseo de un fan con enfermedad terminal al permitirle experimentar Grand Theft Auto 6 antes de su lanzamiento oficial.

Todo comenzó con una petición íntima que pronto se volvió colectiva. Anthony Armstrong, desarrollador en Ubisoft Toronto, publicó en LinkedIn un mensaje en nombre de un familiar, con la esperanza de que la voz de la comunidad alcanzara a quienes podían hacerlo posible. En su texto explicó con crudeza la urgencia del momento:

“Un miembro de mi familia que ha estado luchando contra el cáncer durante años acaba de recibir la peor noticia posible: le dieron entre 6 y 12 meses de vida. Son un gran fan de GTA y, con las últimas actualizaciones, puede que no esté con nosotros lo suficiente para ver el lanzamiento de GTA 6. En el mejor de los casos, se iría el mismo mes en que sale el juego.”

La publicación se viralizó y cruzó los muros digitales hasta llegar a Strauss Zelnick, CEO de Take-Two Interactive, empresa matriz de Rockstar. Días después, Armstrong regresó a LinkedIn con un mensaje breve, pero cargado de emoción: confirmó que Rockstar se había puesto en contacto con la familia con “grandes noticias”. Sin entrar en detalles, cerró con una frase que lo dijo todo:

“Eso es todo lo que puedo decir, pero gracias desde el fondo de mi corazón.”
