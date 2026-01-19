GTA 6 cumpliría un último deseo a fan con enfermedad terminal

“Un miembro de mi familia que ha estado luchando contra el cáncer durante años acaba de recibir la peor noticia posible: le dieron entre 6 y 12 meses de vida. Son un gran fan de GTA y, con las últimas actualizaciones, puede que no esté con nosotros lo suficiente para ver el lanzamiento de GTA 6. En el mejor de los casos, se iría el mismo mes en que sale el juego.”