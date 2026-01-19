GTA 6 cumpliría un último deseo a fan con enfermedad terminal

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La compañía Rockstar Games habría cumplido el deseo de un fan con enfermedad terminal al permitirle experimentar Grand Theft Auto 6 antes de su lanzamiento oficial.
Todo comenzó con una petición íntima que pronto se volvió colectiva. Anthony Armstrong, desarrollador en Ubisoft Toronto, publicó en LinkedIn un mensaje en nombre de un familiar, con la esperanza de que la voz de la comunidad alcanzara a quienes podían hacerlo posible. En su texto explicó con crudeza la urgencia del momento:
La publicación se viralizó y cruzó los muros digitales hasta llegar a Strauss Zelnick, CEO de Take-Two Interactive, empresa matriz de Rockstar. Días después, Armstrong regresó a LinkedIn con un mensaje breve, pero cargado de emoción: confirmó que Rockstar se había puesto en contacto con la familia con “grandes noticias”. Sin entrar en detalles, cerró con una frase que lo dijo todo:
