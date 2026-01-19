Entretenimiento

Green Day abrirá el Super Bowl 60

Green Day rendirá homenaje a seis décadas de historia del campeonato
Charlie Puth, Brandi Carlile y Coco Jones participarán en el acto previo
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Super Bowl 60 comenzará con un rugido que trasciende el deporte. La NFL anunció que Green Day será el encargado de inaugurar el gran partido el próximo 8 de febrero en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.

El trío formado por Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt y Tré Cool, nacido en el East Bay del Área de la Bahía de San Francisco, representa el pulso cultural de una región que respira fútbol americano y música por igual. Desde ahí, Green Day llevará su energía punk-rock al centro del emparrillado, acompañando a generaciones de MVP del Super Bowl que han definido la grandeza del juego.

Se espera que la banda interprete una selección de sus himnos más emblemáticos, en un recorrido sonoro que conecte pasado y presente, estadios y escenarios, deporte y cultura pop.

“Celebrar 60 años de historia del Super Bowl con Green Day como banda local, a la vez que honramos a las leyendas de la NFL, es una forma increíblemente impactante de inaugurar el Super Bowl LX”
señaló Tim Tubito, director sénior de eventos y presentaciones de partidos de la liga

La ceremonia inaugural se realizará antes del entretenimiento previo al juego, que contará con Charlie Puth interpretando el himno nacional, Brandi Carlile con “America the Beautiful” y Coco Jones con “Lift Every Voice and Sing”. Así, el Super Bowl 60 promete arrancar con una sinfonía de historia, música y emoción, donde cada acorde marcará el pulso de una noche destinada a la memoria.

Charlie Puth, Brandi Carlile y Coco Jones participarán en el acto previo

