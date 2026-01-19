Green Day abrirá el Super Bowl 60

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Super Bowl 60 comenzará con un rugido que trasciende el deporte. La NFL anunció que Green Day será el encargado de inaugurar el gran partido el próximo 8 de febrero en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.

El trío formado por Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt y Tré Cool, nacido en el East Bay del Área de la Bahía de San Francisco, representa el pulso cultural de una región que respira fútbol americano y música por igual. Desde ahí, Green Day llevará su energía punk-rock al centro del emparrillado, acompañando a generaciones de MVP del Super Bowl que han definido la grandeza del juego.

Se espera que la banda interprete una selección de sus himnos más emblemáticos, en un recorrido sonoro que conecte pasado y presente, estadios y escenarios, deporte y cultura pop.