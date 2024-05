Granizo gigante descalabra a Joven en Monterrey [VIDEO]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En los últimos días se han registrado fuertes lluvias acompañadas de granizadas en algunas partes de México, provocando la caída de árboles, postes de luz y dejando hasta personas heridas, como el caso de una joven que fue descalabrada por una bola de granizo.

Fue la joven Leslie Zapata, originaria del Estado de Nuevo León, quien explicó en un TikTok cómo le cayó una bola de hielo del tamaño de una pelota de tenis, durante una tormenta que azotó la ciudad de Monterrey.

Leslie indicó que primero caían pequeñas bolas de granizo, cuando la lluvia tomó fuerza y empezaron a caer más grandes.

“Me pegó el granizo aquí, horrible, era una cosa como de este tamaño, como de las fotos que puse estaban chiquitas, estaban como así, y luego de repente comenzaron a caer unas así y esa fue la que me dio en la cabeza y lo peor es que no me había dado cuenta hasta que ya me había llenado de sangre”