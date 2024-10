Gran villana sale de Televisa y llega con telenovela a Tv Azteca

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Actores van y actores vienen, y este es el caso de una de las grandes villanas de México, que salió de Televisa y llegó con telenovela a Tv Azteca.

Se trata de Itatí Cantoral, quien se presentó hace unas horas en Ventaneando como una de las estrellas de la televisora del Ajusco.

“Ya (soy parte de TV Azteca), esa es la gran noticia”, dijo Itatí Cantoral como sus primeras palabras en la entrevista con Pati Chapoy.

Asimismo, la actriz contó que hará una telenovela en Tv Azteca, en la que llevará el papel protagónico, y que podría ser una "especie de mala".

“Adrián (un directivo) es el culpable de todo, tiene una historia padrísima que cuando me la contó, te juro que se me llenaron los ojos de lágrimas y no puedo decir más...”, compartió.

Sin dar más detalles, mostró su gusto de estar ahora en la llamada "competencia":

“Formo parte de esta nueva aventura de TV Azteca, que está padrísimo que vuelva a hacer ficción con grandes directores, con grandes historias. Entonces, estoy muy contenta de formar parte ya de ustedes”.