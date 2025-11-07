Grammys 2026: los nominados, las sorpresas y las polémicas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Se revelaron los nominados a la 68ª edición de los Premios Grammy. El evento, uno de los más esperados en la industria musical, confirmó predicciones, rompió esquemas y colocó a varios artistas latinos en el centro del escenario global.

El puertorriqueño Benito Martínez, mejor conocido como Bad Bunny, hizo historia nuevamente al convertirse en el primer artista latino con dos álbumes nominados a Álbum del Año. Su más reciente producción, DeBÍ TiRAR MáS FOToS, también compite en las categorías de Canción del Año y Grabación del Año, colocándolo como uno de los favoritos para llevarse la noche.

Por primera vez, Rauw Alejandro obtuvo una nominación en la categoría general de los Grammy, consolidando su paso de fenómeno urbano a artista internacional. Otra gran sorpresa fue la inclusión de Bobby Pulido, quien pese a anunciar su retiro de la música para enfocarse en la política, fue nominado a Mejor Álbum de Música Mexicana por su producción en vivo Una Tuya Y Una Mía.

El compositor mexicano Édgar Barrera repite como nominado en la categoría de Mejor Compositor del Año (no clásico). Barrera, originario de Coahuila, ha sido clave en éxitos de artistas como Grupo Frontera y Carín León, quienes también fueron incluidos en la terna de música mexicana.

Con su álbum SWAG, Justin Bieber regresa a las nominaciones tras su ausencia desde 2021. En contraste, The Weeknd quedó fuera, pese al éxito comercial de Hurry Up Tomorrow, que debutó con casi medio millón de copias vendidas en su primera semana.

El rapero Kendrick Lamar encabeza la lista con 9 nominaciones, seguido por Lady Gaga, quien compite en siete categorías. Ambos destacan en las ternas más importantes como Álbum del Año, Canción del Año y Grabación del Año, confirmando su vigencia y dominio creativo.