‘¡Gracias, vida!’: Lafourcade se despide de los escenarios por maternidad

Veracruz, México (MiMorelia.com).- A través de sus redes sociales, la cantautora Natalia Lafourcade compartió que se encuentra en el séptimo mes de embarazo, al tiempo que anunció el cierre de su gira Cancionera Tour 2025, con tres conciertos en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México.

Desde Veracruz, tierra que describe como su refugio para la preparación y los ensayos, la artista publicó un emotivo mensaje en el que expresó sentirse feliz, agradecida y llena de emociones por lo que está por venir, tanto en lo personal como en lo artístico.

“¡Gracias vida! Ya nos estamos preparando para este encuentro”, escribió en una publicación acompañada de fotos íntimas, rodeada de vegetación, instrumentos y tranquilidad.