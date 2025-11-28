‘Gracias por tanto’: el emotivo adiós de Conrado Osorio, actor de La fea más bella

Conrado Osorio nació en Ecuador, pero desarrolló su vida y carrera en Colombia. En 1999, emigró a México con el sueño de convertirse en actor. Lo logró al participar en producciones de Televisa como Clase 406, Barrera de amor, Pasión, En nombre del amor y la recordada La fea más bella, donde ganó notoriedad por su estilo y carisma.

Tras varios años en México, Osorio regresó a Colombia, donde continuó su trayectoria en la pantalla chica con participaciones en series como La Reina del Sur y La viuda negra, entre otras.

Desde mediados de 2023, el actor hizo pública su batalla contra el cáncer, relatando en redes sociales las complicaciones de su tratamiento, cirugías y obstáculos en el sistema de salud colombiano. Uno de sus mensajes más conmovedores fue publicado el pasado 26 de octubre, cuando celebró su cumpleaños número 49 desde la clínica: “Gracias por tantos años de vida, por mi familia, por quienes regalan una oración. Se siente bonito y llena el alma”.