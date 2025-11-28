‘Gracias por tanto’: el emotivo adiós de Conrado Osorio, actor de La fea más bella

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con profundo pesar, el mundo del entretenimiento en México y Colombia despidió este 27 de noviembre al actor Conrado Osorio, quien falleció a los 49 años en Medellín, Colombia, tras una lucha de más de un año contra el cáncer de colon con metástasis.
La noticia fue confirmada por su hermano, el periodista deportivo Jhon Jairo Osorio, quien compartió un emotivo mensaje de despedida en redes sociales: “Te voy a extrañar, pero sobre todo te voy a recordar feliz y te voy a honrar siempre”, escribió.
Conrado Osorio nació en Ecuador, pero desarrolló su vida y carrera en Colombia. En 1999, emigró a México con el sueño de convertirse en actor. Lo logró al participar en producciones de Televisa como Clase 406, Barrera de amor, Pasión, En nombre del amor y la recordada La fea más bella, donde ganó notoriedad por su estilo y carisma.
Tras varios años en México, Osorio regresó a Colombia, donde continuó su trayectoria en la pantalla chica con participaciones en series como La Reina del Sur y La viuda negra, entre otras.
Desde mediados de 2023, el actor hizo pública su batalla contra el cáncer, relatando en redes sociales las complicaciones de su tratamiento, cirugías y obstáculos en el sistema de salud colombiano. Uno de sus mensajes más conmovedores fue publicado el pasado 26 de octubre, cuando celebró su cumpleaños número 49 desde la clínica: “Gracias por tantos años de vida, por mi familia, por quienes regalan una oración. Se siente bonito y llena el alma”.
A pesar de su deteriorado estado de salud, Osorio continuó inspirando a sus seguidores. Su historia de lucha conmovió a miles y visibilizó las dificultades que enfrentan muchos pacientes oncológicos.
Conrado Osorio deja un legado de perseverancia, talento y humanidad, tanto en los escenarios como fuera de ellos. Su partida representa una pérdida sentida para la televisión en español y para quienes lo recordarán como un artista que nunca dejó de luchar.
BCT