‘Gracias por el apoyo, pero tengo mis condiciones’: Alfonso Obregón sobre Shrek 5

El actor fue enfático al señalar que desea mayor reconocimiento, participación directa como director del doblaje, y condiciones económicas claras para considerar su regreso como la icónica voz del ogro verde.

Desde 2001, Alfonso Obregón ha sido el encargado de dar vida a Shrek en todas las entregas de la franquicia para Latinoamérica, ganándose el cariño del público por su estilo sarcástico, cómico y cercano.

