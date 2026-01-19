‘Gracias por el apoyo, pero tengo mis condiciones’: Alfonso Obregón sobre Shrek 5

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El actor de doblaje Alfonso Obregón, conocido por dar voz a Shrek en las películas animadas en español latino, compartió un mensaje en redes sociales donde agradeció el apoyo del público, pero también dejó claro que no regresará a la quinta entrega si no se cumplen sus condiciones.
“Mi postura es muy clara, ya lo dije y lo voy a repetir para que no quede duda: si la empresa que se va a hacer cargo de Shrek 5 no me habla y no nos sentamos a hablar para que me den mi crédito cuando empiece la película, dirigirla y arreglarnos en cuanto a la lana, no la voy a hacer. Y no pasa nada, yo no tengo ningún problema”, declaró Obregón en su video, acompañado por un mensaje de agradecimiento.
El actor fue enfático al señalar que desea mayor reconocimiento, participación directa como director del doblaje, y condiciones económicas claras para considerar su regreso como la icónica voz del ogro verde.
Desde 2001, Alfonso Obregón ha sido el encargado de dar vida a Shrek en todas las entregas de la franquicia para Latinoamérica, ganándose el cariño del público por su estilo sarcástico, cómico y cercano.
BCT