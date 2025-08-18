Graban OVNI en Zacapu, Michoacán, y Maussan revela video

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un presunto Objeto Volador No Identificado (OVNI) fue captado en el cielo de Zacapu, Michoacán, el pasado 2 de agosto de 2025 por Michael Schenker, quien compartió el video en redes sociales.

En las imágenes se observa una esfera flotando en el aire, mientras que en el audio se escucha la voz de una persona que comenta: “creo que es un globo; quién sabe”, reflejando la incertidumbre de los testigos.

El material fue retomado por Jaime Maussan, investigador y divulgador de fenómenos aéreos no identificados, quien difundió el video a través de su cuenta oficial de Facebook, donde rápidamente generó reacciones y debate entre los internautas.

Aunque no se ha confirmado el origen del objeto, la difusión ha reavivado la conversación sobre avistamientos de OVNIs en distintas regiones de Michoacán, un estado que en otras ocasiones también ha sido escenario de reportes similares.