Graba a doctora buscando tutoriales en YouTube antes de operarla

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En redes sociales una mujer captó el momento cuando médicos veían tutoriales de YouTube previo a una operación que le realizarían para quitarle un quiste, según lo aseverado por la joven.

El momento quedó registrado en video y fue compartido en TikTok por la usuaria identificada como @isy_lynott.

“Nooo, la doctora mirando un tutorial de YouTube sobre cómo curar mi quiste”, se lee en la descripción del video, que al parecer no fue captado en México, ya que está en inglés.

En el video se aprecia a una doctora que mira videos en YouTube y luego aparece la paciente en cama y con cara de resignación.

El video se hizo viral y logró millones de reproducciones, más de un millón de likes y más de 10 mil comentarios.

De acuerdo a ADN40, empleados de salud compartieron que es “normal consultar tutoriales en esta red social, porque no siempre son capaces de retener toda la información médica que necesitan para sus labores diarias”, además de que “eso los ayuda a capacitarse”.

Por último, la usuaria dijo que comprendió la situación, y aseveró que todo se trató de una broma.

“Era una broma”. “Agradezco a todos los doctores y enfermeras. Entiendo que no son enciclopedias andantes y este tiktok fue una broma. Me alegro que ella haya refrescado su memoria y me haya ayudado todo el tiempo”.