Gomita se bautiza a los 31 años y comparte emotivo mensaje de fe

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La conductora y creadora de contenido Araceli Ordaz, conocida como Gomita, dio a conocer a través de sus redes sociales que este fin de semana tomó la decisión de bautizarse a los 31 años de edad.
En su cuenta oficial de Instagram, Gomita compartió una imagen del momento en que fue sumergida en el agua como parte del rito cristiano, acompañada por dos personas que participaron en la ceremonia espiritual.
"Dios ha llenado cada vacío en mi vida, me ha enseñado a solo depender de él [...] solo quería compartir un poco de mi alegría del día de hoy, porque busqué a MI DIOS, y quiero UNA VIDA ETERNA", escribió en su mensaje.
Además, dedicó una historia especial a su madre, quien la acompañó en este momento significativo.
"Gracias mami por acompañarme en un día tan especial para mí [...] gracias por demostrarme que siempre estás dispuesta y presente como mamá", expresó.
La también influencer aseguró que este acto representa una nueva etapa en su vida personal y espiritual, luego de diversos procesos que ha atravesado públicamente.
