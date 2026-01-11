"Golden" de KPop Demon Hunters gana Globo de Oro a Mejor Canción Original

En una de las categorías más aclamadas, el premio a Mejor Canción Original en una Película fue otorgado a “Golden”, tema principal del filme animado KPop Demon Hunters.

La canción, compuesta por Joong Gyu Kwak, Yu Han Lee, Hee Dong Nam, Jeong Hoon Seo y Park Hong Jun, con letras de Kim Eun-Jae (EJAE) y Mark Sonnenblick, ha sido destacada por su energía vibrante, así como por su integración en una narrativa visual dinámica que conecta con nuevas audiencias globales.