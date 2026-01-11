"Golden" de KPop Demon Hunters gana Globo de Oro a Mejor Canción Original

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La noche de este domingo se lleva a cabo la ceremonia de los Globos de Oro, uno de los eventos más importantes de la industria cinematográfica.
En una de las categorías más aclamadas, el premio a Mejor Canción Original en una Película fue otorgado a “Golden”, tema principal del filme animado KPop Demon Hunters.
La canción, compuesta por Joong Gyu Kwak, Yu Han Lee, Hee Dong Nam, Jeong Hoon Seo y Park Hong Jun, con letras de Kim Eun-Jae (EJAE) y Mark Sonnenblick, ha sido destacada por su energía vibrante, así como por su integración en una narrativa visual dinámica que conecta con nuevas audiencias globales.
KPop Demon Hunters es una película animada de acción y fantasía que ha llamado la atención por su estilo visual futurista y por representar a personajes femeninos fuertes dentro del universo del KPop. La cinta ha sido aclamada especialmente entre públicos jóvenes por su estética, música e historia empoderadora.
Con este galardón, la influencia del KPop se consolida en la industria cinematográfica internacional, marcando un hito para producciones que integran cultura pop asiática con narrativas contemporáneas.
