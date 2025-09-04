Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Giorgio Armani, el legendario diseñador italiano y uno de los pilares de la alta costura global, falleció este jueves 4 de septiembre a los 91 años. La noticia fue confirmada a través de un comunicado oficial emitido por el Grupo Armani, en el que se detalla que el creador del emporio de lujo murió "tranquilamente, rodeado de sus seres queridos".

Poco después de conocerse la noticia, usuarios en redes sociales comenzaron a relacionar el fallecimiento de Armani con una peculiar y ya célebre teoría viral conocida como la “maldición de Aaron Ramsey”. Y es que el futbolista galés, actual mediocampista de Pumas UNAM, marcó su primer gol con el club mexicano el pasado domingo 31 de agosto, durante la jornada 7 del torneo Apertura 2025.