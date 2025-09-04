Gol de Ramsey y muerte de Armani; resurge teoría viral

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Giorgio Armani, el legendario diseñador italiano y uno de los pilares de la alta costura global, falleció este jueves 4 de septiembre a los 91 años. La noticia fue confirmada a través de un comunicado oficial emitido por el Grupo Armani, en el que se detalla que el creador del emporio de lujo murió "tranquilamente, rodeado de sus seres queridos".
Poco después de conocerse la noticia, usuarios en redes sociales comenzaron a relacionar el fallecimiento de Armani con una peculiar y ya célebre teoría viral conocida como la “maldición de Aaron Ramsey”. Y es que el futbolista galés, actual mediocampista de Pumas UNAM, marcó su primer gol con el club mexicano el pasado domingo 31 de agosto, durante la jornada 7 del torneo Apertura 2025.
El mito comenzó en 2009, cuando tras un gol de Ramsey con la selección de Gales, se reportó la muerte del periodista español Andrés Montes. Desde entonces, otras muertes de figuras de alto perfil han coincidido con anotaciones del futbolista, alimentando aún más la creencia.
Entre las figuras que han sido asociadas con esta teoría destacan:
Osama Bin Laden (02/05/2011)
Steve Jobs (05/10/2011)
Muamar el Gadafi (20/10/2011)
Whitney Houston (11/02/2012)
Chavela Vargas (05/08/2012)
Paul Walker (30/11/2013)
Robin Williams (11/08/2014)
David Bowie (10/01/2016)
Alan Rickman (14/01/2016)
Nancy Reagan (06/03/2016)
Luke Perry (04/03/2019)
Aunque muchas de estas muertes ocurrieron por causas naturales o ya conocidas, la coincidencia temporal con goles del mediocampista ha sido suficiente para avivar la leyenda urbana.
Cuatro días después de su anotación en el Estadio Olímpico Universitario, la muerte de Giorgio Armani ha reavivado la teoría, esta vez con tintes locales, pues el jugador actualmente milita en el futbol mexicano. Si bien se trata solo de una coincidencia, la narrativa ha cobrado fuerza en plataformas como X, donde cientos de internautas reaccionaron con frases como “Gol de Ramsey = mala noticia” o “Ya anotó Ramsey, cuiden a sus celebridades”.
