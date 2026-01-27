Gobierno de Corea ya analiza solicitud de Sheinbaum para más conciertos de BTS en México, aseguran

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Gobierno de Corea del Sur confirmó que recibió una carta diplomática enviada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en la que solicita apoyo para que el grupo surcoreano BTS ofrezca más conciertos en el país, debido a la alta demanda de boletos por parte de sus seguidores.
De acuerdo con medios internasionales, la misiva fue recibida y está siendo analizada por las autoridades surcoreanas, aunque hasta el momento no se ha definido una respuesta oficial.
La polémica surgió tras la venta anticipada de boletos para las fechas anunciadas en México, las cuales se agotaron en cuestión de minutos, provocando molestia entre los fanáticos de la agrupación, conocidos como ARMY. En respuesta, Sheinbaum afirmó en conferencia de prensa que se trataba de una demanda legítima de los jóvenes y que su gobierno buscaría vías diplomáticas para gestionar nuevas fechas.
La presidenta mexicana aseguró que también se evalúa la posibilidad de instalar pantallas en espacios públicos para transmitir los conciertos, en caso de que no se logren fechas adicionales.
Hasta el momento, ni la embajada de Corea en México ni el Ministerio de Cultura surcoreano han emitido comunicados adicionales. Sin embargo, la atención internacional que ha generado la carta refuerza la influencia global del fenómeno BTS y subraya el impacto cultural del K-pop en América Latina.
