Gloria Trevi, Pandora, Flans y Emmanuel encabezan la feria regional en Ciudad Hidalgo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Ciudad Hidalgo vibrará con el talento musical de distintos artistas que llegarán a este municipio michoacano para la Feria Regional de Todos los Santos, informó la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur).

Gloria Trevi, Pandora, Flans y Emmanuel, son parte de los artistas que conforman la cartelera de este 2025 y quienes llegarán a Ciudad Hidalgo para entregar momentos de entretenimiento y esparcimiento familiar.

La feria, que se desarrollará del 24 de octubre al 9 de noviembre, constituye un evento cultural y gastronómico de gran importancia para la Región Oriente de Michoacán. Esta celebración, reconocida como una de las más relevantes de “el alma de México”, trasciende el esparcimiento familiar al ser un motor de la economía local, una celebración de la identidad y la tradición, y en la que se honra la festividad de Todos los Santos, afirmó Carlos Edgar González Pérez, director de Desarrollo Económico.

Para esta edición, se proyecta la asistencia de más de 150 mil personas durante los 17 días de actividades, esperando generar una derrama económica superior a los 50 millones de pesos. Habrá cuatro pabellones que incluyen la Expomueble, áreas para artesanos y emprendedores, zonas comerciales, y el espacio Zona Oasis, donde el público podrá disfrutar de música instrumental, espectáculos de artistas locales y una amplia oferta gastronómica, desde una rica pizza de higo o bacalao, un buen café, una excelente tabla de quesos, nieve artesanal hasta una copa de vino y chocolate.

En lo que se refiere a la cartelera musical, Daniel Flores Mondragón, director de Turismo del municipio, detalló que se presentarán Gloria Trevi (24 de octubre), Marisela (25 de octubre), Luis Ángel “el Flaco” (26 de octubre), Pandora y Flans (31 de octubre), Banda la Adictiva (1 de noviembre), Emmanuel (2 de noviembre), Los Huracanes del Norte (7 de noviembre), Pancho Barraza (8 de noviembre) y Cuisillos (9 de noviembre). Todos los pormenores de costos, dónde adquirir los ingresos y más actividades detalladas, puede consultarse en Facebook H. Ayuntamiento de Hidalgo, Michoacán 2024-2027.