Gigi Hadid revela que audicionó para Rapunzel en live action de Tangled

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La modelo y actriz Gigi Hadid compartió que realizó una audición para interpretar a Rapunzel en la versión live action de la película Tangled (Enredados) de Disney.

En entrevista con la revista Vogue junto a Kendall Jenner, Hadid detalló que incluso tomó clases de canto para prepararse:

“Estaba muy orgullosa de mi escena. El canto… sabía que iban a elegir a una cantante real, pero luego te muestro mi audición”, confesó a su colega y amiga.

Aunque finalmente no obtuvo el papel, la modelo aseguró que la experiencia fue positiva.

Cabe recordar que, hace unos meses, medios especializados reportaron que el proyecto del live action de Tangled entró en “pausa indefinida”, luego del fracaso en taquilla de Snow White, otro de los remakes más esperados de Disney.

