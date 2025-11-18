Gerardo Ortiz sabrá este 19 de noviembre si irá a prisión

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El cantante mexicano Gerardo Ortiz conocerá este miércoles 19 de noviembre si enfrentará una sentencia de prisión en Estados Unidos, tras ser señalado por participar en transacciones financieras con una empresa vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La audiencia está programada para las 15:00 horas (tiempo local de Los Ángeles) ante un tribunal federal, donde la jueza Maame Ewusi-Mensah Frimpong dictará la resolución del caso. El artista deberá comparecer en persona, y el fallo dependerá en gran medida de su nivel de cooperación con el FBI en los últimos meses.

Gerardo Ortiz se declaró culpable en marzo de 2025 por su participación financiera con Gallística Diamante, una promotora de conciertos señalada por estar ligada al CJNG. Entre 2018 y 2021, el cantante ofreció presentaciones en México bajo contratos con dicha empresa, lo que despertó el interés de autoridades estadounidenses.