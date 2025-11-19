Gerardo Ortiz evita prisión en EE.UU.; estará en libertad supervisada tres años

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El cantante Gerardo Ortiz, conocido por su carrera en la música regional mexicana y por popularizar el género de los narcocorridos, evitó ir a prisión en Estados Unidos tras declararse culpable por su relación financiera con una empresa vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La jueza federal Maame Ewusi Frimpong determinó que Ortiz permanecerá en libertad supervisada durante tres años, luego de que su defensa y la fiscalía estadounidense emitieran una recomendación conjunta en ese sentido.

Según información presentada en la audiencia, Gerardo Ortiz realizó una serie de conciertos en 2018 bajo contrato con Gallística Diamante, empresa mexicana controlada por Jesús Pérez Alvear, un presunto lavador de dinero del CJNG. Ortiz explicó que lo hizo bajo la dirección de su entonces representante, José Ángel del Villar, fundador de Del Records.

“Por su cooperación en contra de su exmanager y productor, José Ángel del Villar, el señor Ortiz se puso en gran riesgo”, declaró su abogado, Mark Werksman, al tribunal.

Ortiz testificó en mayo pasado en el juicio contra Del Villar, señalándolo como responsable de establecer negocios con personas ligadas al crimen organizado. Gracias a esta colaboración, el artista recibió una reducción de condena.