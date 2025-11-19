Gerardo Ortiz evita prisión en EE.UU.; estará en libertad supervisada tres años

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El cantante Gerardo Ortiz, conocido por su carrera en la música regional mexicana y por popularizar el género de los narcocorridos, evitó ir a prisión en Estados Unidos tras declararse culpable por su relación financiera con una empresa vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
La jueza federal Maame Ewusi Frimpong determinó que Ortiz permanecerá en libertad supervisada durante tres años, luego de que su defensa y la fiscalía estadounidense emitieran una recomendación conjunta en ese sentido.
Según información presentada en la audiencia, Gerardo Ortiz realizó una serie de conciertos en 2018 bajo contrato con Gallística Diamante, empresa mexicana controlada por Jesús Pérez Alvear, un presunto lavador de dinero del CJNG. Ortiz explicó que lo hizo bajo la dirección de su entonces representante, José Ángel del Villar, fundador de Del Records.
“Por su cooperación en contra de su exmanager y productor, José Ángel del Villar, el señor Ortiz se puso en gran riesgo”, declaró su abogado, Mark Werksman, al tribunal.
Ortiz testificó en mayo pasado en el juicio contra Del Villar, señalándolo como responsable de establecer negocios con personas ligadas al crimen organizado. Gracias a esta colaboración, el artista recibió una reducción de condena.
Las investigaciones señalan que tanto Del Villar como su jefe financiero, Luca Scalisi, y el propio Pérez Alvear, fueron acusados de participar en una red de transacciones ilícitas y lavado de dinero a través de Del Entertainment.
Ortiz fue encausado por separado y arraigado a finales de mayo de este año. Aunque se declaró culpable de cargos similares, su cooperación con las autoridades fue clave para evitar una pena mayor.
Nacido en Pasadena, California, el 5 de octubre de 1989, Gerardo Ortiz Medina creció en Culiacán, Sinaloa, donde comenzó su carrera musical desde niño. A los ocho años grabó su primer disco, Encuentro de Amor, y a los 13 participó en el reality infantil Código F.A.M.A., obteniendo el segundo lugar.
A lo largo de su carrera ha sido reconocido por:
Una nominación al Grammy en 2010
Cuatro Premios Billboard de la Música Mexicana en 2013
Una prolífica discografía en el género regional mexicano
“Gerardo Ortiz es una de las figuras más influyentes de la música mexicana y uno de los principales creadores de narcocorridos, además de un gran baladista”, señala su perfil en Apple Music.
