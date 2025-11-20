George R.R. Martin confirma nuevas series de Game of Thrones en desarrollo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El universo de Game of Thrones seguirá expandiéndose. El autor George R.R. Martin confirmó que HBO Max y Warner Bros. tienen en desarrollo nuevas series ambientadas en Westeros, las cuales incluirán tanto precuelas como secuelas de la historia original.
Durante su participación en la convención Iceland Noir, realizada en Reikiavik, Islandia, Martin señaló que los nuevos proyectos se trabajan en colaboración con diversos equipos de producción, y aunque él participa en su desarrollo, no reveló detalles sobre los argumentos ni los títulos que podrían llegar primero a la pantalla.
Actualmente, HBO produce House of the Dragon, centrada en la historia de la Casa Targaryen, y El Caballero de los Siete Reinos, basada en las aventuras de Dunk y Egg. Sin embargo, Martin indicó que hay más contenido en camino, sin especificar si se retomarán ideas anteriormente canceladas como Blood Moon o el spin-off de Jon Snow.
Los rumores en redes y medios especializados apuntan a posibles proyectos centrados en Aegon el Conquistador, una serie animada, e incluso una aventura con Arya Stark, aunque hasta el momento nada de esto ha sido confirmado oficialmente por HBO.
Las declaraciones de Martin coinciden con el anuncio reciente de estrenos anuales dentro del universo de Game of Thrones, lo que plantea un calendario constante de lanzamientos:
El Caballero de los Siete Reinos, Temporada 1 – Enero de 2026
House of the Dragon, Temporada 3 – Verano de 2026
El Caballero de los Siete Reinos, Temporada 2 – 2027
House of the Dragon, Temporada 4 – 2028
Se espera que la primera de las nuevas series mencionadas por Martin se estrene en 2029, coincidiendo con el posible cierre de House of the Dragon, que concluiría en su cuarta temporada con la resolución de la historia de Rhaenyra Targaryen.
mrh