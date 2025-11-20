George R.R. Martin confirma nuevas series de Game of Thrones en desarrollo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El universo de Game of Thrones seguirá expandiéndose. El autor George R.R. Martin confirmó que HBO Max y Warner Bros. tienen en desarrollo nuevas series ambientadas en Westeros, las cuales incluirán tanto precuelas como secuelas de la historia original.

Durante su participación en la convención Iceland Noir, realizada en Reikiavik, Islandia, Martin señaló que los nuevos proyectos se trabajan en colaboración con diversos equipos de producción, y aunque él participa en su desarrollo, no reveló detalles sobre los argumentos ni los títulos que podrían llegar primero a la pantalla.

Actualmente, HBO produce House of the Dragon, centrada en la historia de la Casa Targaryen, y El Caballero de los Siete Reinos, basada en las aventuras de Dunk y Egg. Sin embargo, Martin indicó que hay más contenido en camino, sin especificar si se retomarán ideas anteriormente canceladas como Blood Moon o el spin-off de Jon Snow.