Gasta casi $30 mil en un iPhone 15 y le llega plastilina

"La caja estaba sellada, el paquete y bolsa en buen estado no parecen manipulados o que hayan sido los repartidores, pareciera que la caja la metieron ya sin teléfono", escribió en X, antes Twitter.

Al ver la estafa, el joven inició un reclamo directamente con Mercado Libre, pero, denunció, "en menos de 24 hrs mercado libre cerro mi caso y tomo la decisión de no regresarme mi dinero o en su caso proteger mi compra y hacer una investigación... Argumentando que ya me había protegido 1 vez y fue hace 5 años en un producto que me llego con caja vacía y unos kleenex (sic)".

"Hago pública mi experiencia porque se acerca el Buen Fin, Navidad, Año Nuevo y Reyes", finalizó su mensaje, donde cientos de otros usuarios comenzaron a relatar también sus casos.