‘Ganaron con trampa’: artistas acusan uso de IA en concurso de Maruchan

La denuncia, que rápidamente se viralizó, se señala que al menos 12 de las 100 obras seleccionadas presentan patrones visuales comunes en piezas generadas por IA, a pesar de que las reglas del concurso prohíben el uso de medios externos, permitiendo únicamente ilustración digital y técnicas manuales.

A través de un comunicado oficial, Maruchan confirmó que ya fueron seleccionadas las 100 obras finalistas de esta edición. También precisó que aún no hay ganadores y que los trabajos están siendo sometidos a una segunda etapa de evaluación física por parte del jurado, con el fin de verificar que cumplan con las bases del certamen y los valores de la marca.