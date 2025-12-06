Game of Thrones, Harry Potter y más: las franquicias que pertenecerán a Netflix

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El panorama del entretenimiento mundial está a punto de transformarse: Netflix anunció este viernes 5 de diciembre la compra de Warner Bros, un acuerdo valuado en 82 mil 700 millones de dólares que incluye los estudios de cine y televisión, así como la plataforma de streaming HBO Max y el canal HBO.
La operación —que aún está sujeta a la aprobación de las autoridades regulatorias en Estados Unidos— podría concretarse en un plazo de 12 a 18 meses, pero desde ahora ya se anticipan los efectos de esta fusión sin precedentes.
Entre los cambios más relevantes destaca la migración de algunas de las producciones más icónicas de HBO hacia Netflix, lo que representa un reposicionamiento estratégico en la competencia del streaming global.
Con esta adquisición, Netflix integrará a su catálogo títulos considerados pilares de la televisión moderna y de culto, entre ellos:
Game of Thrones
Friends
The Sopranos
Succession
The Wire
Sex and the City
The Leftovers
The Last of Us
The West Wing
The Newsroom
The White Lotus
Mare of Easttown
Welcome to Derry (precuela de IT)
Estas producciones han definido el estilo narrativo de la televisión por sus guiones, dirección, reparto y relevancia social, y su llegada a Netflix podría representar un incremento importante en suscriptores y posicionamiento de marca.
Además de las series, Netflix también obtendrá los derechos sobre varias franquicias cinematográficas de alto impacto global, entre ellas:
Harry Potter, que tendrá un reinicio en formato de serie en 2027
El universo DC Comics, incluyendo personajes como Batman, Superman y Wonder Woman
The Matrix
Fantastic Beasts
Mad Max
The Conjuring
It
Dune
Estas propiedades representan miles de millones de dólares en valor comercial y licencias, además de una base sólida de fanáticos en todo el mundo.
De concretarse, esta fusión posicionará a Netflix no solo como una plataforma de distribución, sino también como uno de los conglomerados más poderosos de producción cinematográfica y televisiva, compitiendo directamente con gigantes como Disney y Amazon Studios.
BCT