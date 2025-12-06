Game of Thrones, Harry Potter y más: las franquicias que pertenecerán a Netflix

La operación —que aún está sujeta a la aprobación de las autoridades regulatorias en Estados Unidos— podría concretarse en un plazo de 12 a 18 meses, pero desde ahora ya se anticipan los efectos de esta fusión sin precedentes.

Entre los cambios más relevantes destaca la migración de algunas de las producciones más icónicas de HBO hacia Netflix, lo que representa un reposicionamiento estratégico en la competencia del streaming global.

Series emblemáticas que pasarán a Netflix

Con esta adquisición, Netflix integrará a su catálogo títulos considerados pilares de la televisión moderna y de culto, entre ellos:

Game of Thrones

Friends

The Sopranos

Succession

The Wire

Sex and the City

The Leftovers

The Last of Us

The West Wing

The Newsroom

The White Lotus

Mare of Easttown

Welcome to Derry (precuela de IT)

Estas producciones han definido el estilo narrativo de la televisión por sus guiones, dirección, reparto y relevancia social, y su llegada a Netflix podría representar un incremento importante en suscriptores y posicionamiento de marca.

Además de las series, Netflix también obtendrá los derechos sobre varias franquicias cinematográficas de alto impacto global, entre ellas: