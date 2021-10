Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La conductora del programa “Hoy”, Galilea Montijo, reveló los motivos de su repentina ausencia del matutino hace unos días. Montijo indicó que la ausencia fue para recuperarse de las secuelas que dejó el Covid-19 en su cuerpo.

Además, compartió la lamentable noticia de que durante las pruebas médicas le detectaron una enfermedad con la que tendrá que luchar el resto de su vida.

“Me asusté porque me empecé a sentir muy mal, unos dolores de cabeza que todavía continúo con ellos, dolores de ojos que me dan y todo eso es a causa de la presión, literal me quedé hipertensa, lo del derrame del corazón estoy con medicamento, la pericarditis también, cargo con mi aparato de la presión, antes cargaba con los tacones en la mano, ahora cargo con el aparato de la presión, pero todo bajo presión”, reveló la conductora a la prensa a las afueras de Televisa San Ángel.