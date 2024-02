“Güer du yu liv, Spiderman?”, le pregunta reportero de Venga La Alegría a Zendaya; las redes no lo perdonan

“Güi ar du yu liv, Spiderman?”, insiste el reportero, hasta que una reportera que también estaba en el lugar, dice: “Where is Spiderman?”, en referencia a Tom Holland. “Where is he? Ah, he is at home… probably…”, contesta la actriz y cantante Zendaya (“¿Dónde está él? Ah, en casa, probablemente…”.

En X, Feto de PicaFresa expresó: “¿Por qué mandan al que no habla inglés? Jajaja se lo hicieron a propósito”. Danydrugs, escribió: “Jajaja, tal vez se puso nervioso o de plano si lo novatearon muy feo”. En otras cuentas de la red social, como la de Prófugos del Ácido Fólico, Mario Alonso refirió: “Deberían cancelar Venga La Alegría por el bien de la televisión mexicana”. Y, en esa tónica, continuaron muchos otros mensajes.

