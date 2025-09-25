Funciones limitadas: Volver al Futuro llega con menú temático en salas VIP

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A 40 años de su estreno, el clásico de la ciencia ficción Volver al Futuro regresa a la pantalla grande de la mano de Cinépolis, con funciones limitadas en formato VIP y un menú temático inspirado en la icónica película.

La cadena de cines anunció que esta experiencia especial incluirá:

Boleto para la función en Cinépolis VIP.

Menú de tres tiempos inspirado en la cinta.

Dos bebidas sin alcohol para disfrutar en familia.

Las funciones estarán disponibles próximamente en Cinépolis VIP de: