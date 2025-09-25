Entretenimiento

Funciones limitadas: Volver al Futuro llega con menú temático en salas VIP

Cinépolis anunció funciones VIP en cuatro ciudades del país, pero Morelia quedó fuera de la cartelera especial
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A 40 años de su estreno, el clásico de la ciencia ficción Volver al Futuro regresa a la pantalla grande de la mano de Cinépolis, con funciones limitadas en formato VIP y un menú temático inspirado en la icónica película.

La cadena de cines anunció que esta experiencia especial incluirá:

  • Boleto para la función en Cinépolis VIP.

  • Menú de tres tiempos inspirado en la cinta.

  • Dos bebidas sin alcohol para disfrutar en familia.

Las funciones estarán disponibles próximamente en Cinépolis VIP de:

  • Monterrey: Galerías, Punto Valle.

  • Guadalajara: Galerías, La Perla.

  • Ciudad de México: Arcos Bosques, Miyana, Mitikah.

  • Querétaro: Antea, La Victoria, Latitud.

El reestreno conmemorará el 40 aniversario de la cinta dirigida por Robert Zemeckis, producida por Steven Spielberg y protagonizada por Michael J. Fox y Christopher Lloyd, considerada una de las películas más influyentes de los años 80.

Los boletos estarán disponibles en preventa próximamente y la promoción será por tiempo limitado.

