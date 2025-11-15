Fuerte gripe deja fuera a Damiano David del escenario del Corona Capital

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Damiano David anunció que no podrá presentarse esta noche en el Corona Capital 2025 debido a una fuerte gripe que le impide subir al escenario. El cantante compartió un mensaje en sus redes sociales donde explicó que intentó hasta el último momento cumplir con su show en México, pero finalmente no está en condiciones físicas de actuar.
El artista expresó su tristeza por tener que cancelar, destacando que tenía un gran deseo de reencontrarse con el público mexicano y presentarse en el festival. También agradeció la comprensión de sus seguidores y del público asistente.
Tras el anuncio de que Damiano David no podrá participar por un problema de salud, el Corona Capital confirmó que Jehnny Beth tomará su lugar en esta edición. El festival agradeció la comprensión del público y aseguró que esperan ver a Damiano de regreso muy pronto.
Por su parte, Damiano afirmó que espera regresar pronto y dedicó un mensaje de cariño a sus seguidores, destacando que esta ausencia es temporal y que volverá a México cuando su salud lo permita.
