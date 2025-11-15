Fuerte gripe deja fuera a Damiano David del escenario del Corona Capital

El artista expresó su tristeza por tener que cancelar, destacando que tenía un gran deseo de reencontrarse con el público mexicano y presentarse en el festival. También agradeció la comprensión de sus seguidores y del público asistente.

Tras el anuncio de que Damiano David no podrá participar por un problema de salud, el Corona Capital confirmó que Jehnny Beth tomará su lugar en esta edición. El festival agradeció la comprensión del público y aseguró que esperan ver a Damiano de regreso muy pronto.